76ers e Mavericks ampliam vantagem O Philadelphia 76ers e o Dallas Mavericks venceram na noite desta quarta-feira e conquistaram a segunda vitória consecutiva na série melhor-de-sete nos playoffs da NBA. Allen Iverson, mais uma vez, foi o cestinha do Philadelphia na vitória sobre o New Orleans Hornets por 90 a 85, na Philadelphia. Iverson fez 29 pontos. Destaque também para Kenny Thomas, que anotou 17 pontos para os 76ers. O terceiro jogo acontece no próximo sábado, em Nova Orleans. Pela Conferência Oeste, o Dallas Mavericks derrotou em casa o Portland Trail Blazers por 103 a 99. Steve Nash comandou o ataque dos Mavericks, com 28 pontos, seguido pelo alemão Dirk Nowitzk, com 25 pontos. Na sexta-feira, as equipes se enfrentam em Portland. Em Michigan, o Detriot Pistons se recuperou e venceu o Orlando Magic por 89 a 77. Agora, a série esta empatada por 1 a 1. Richard Hamilton foi o cestinha dos Pistons, com 30 pontos. Já Tracy McGrady marcou 31 pontos para o Magic. O próximo jogo será em Orlando, na sexta-feira.