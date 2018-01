76ers e SuperSonics provocam 5º jogo O jogador Allen Iverson foi o grande destaque na vitória do Philadelphia 76ers sobre o Boston Celtics por 83 a 81. Iverson marcou 28 pontos e ajudou o Philadelphia a empatar a série melhor-de-cinco por 2 a 2, pelos playoffs da NBA. As duas equipes jogam a quinta e decisiva partida na próxima sexta-feira em Boston. O vencedor pegará nas semifinais a equipe do Toronto Raptors ou o Detroit Pistons, que estão empatados por 2 a 2 e jogam nesta quinta-feira em Detroit. No outro jogo, pela Conferência Oeste, o Seattle SuperSonics bateu o San Antonio Spurs por 91 a 79 e também levou a decisão para o quinto jogo, que acontecerá na sexta-feira e decidirá a quarta e última vaga da Conferência Oeste nas semifinais dos playoffs. Já estão classificados, Sacramento, Dallas e L.A. Lakers.