76ers sai na frente nas finais da NBA O Philadelphia 76ers saiu na frente nas finais da NBA, a liga profissional norte-americana, e venceu o Lakers por 107 a 101, na primeira partida da série melhor-de-sete. Allen Iverson, considerado o melhor jogador da temporada, marcou 48 pontos e liderou a vitória do 76ers. Há 18 anos os Lakers perderam as finais para o mesmo adversário, sob o humilhante placar de 4 a 0 na série melhor-de-sete. A derrota também quebrou a invencibilidade dos Lakers, que ganharam as últimas 19 partidas. A NBA revive tempos de Jordan, com Iverson e Kobe