76ers vence sétima partida seguida Mesmo com o astro Michael Jordan estreando como titular na equipe, o Washington Wizards não conseguiu segurar o Philadelphia 76ers. A equipe foi derrotada por 95 a 94 e somou a sexta derrota consecutiva na temporada da NBA. Jordan marcou 16 pontos, pegou quatro rebotes e fez duas assistências. O cestinha dos Wizards foi Jerry Stackhouse, com 38 pontos. O Washington tem agora seis vitórias em 16 partidas. O Philadelphia teve trabalho para vencer na casa do adversário, mas provou, mais uma vez, sua regularidade na temporada. Foi a sétima vitória seguida. Agora, o time soma 14 vitórias em 18 jogos e lidera a Divisão do Atlântico. Allen Iverson voltou a ser o maior marcado, com 35 pontos. Outros jogos deste sábado: New York 92 x 86 New Orleans Philadelphia 95 x 94 Washington Orlando 117 x 92 Atlanta Miami 85 x 79 Cleveland Dallas 103 x 90 Chicago San Antonio 107 x 85 Utah Milwaukee 109 x 86 Detroit New Jersey 93 x 86 Portland Golden State 100 x 90 Phoenix