76ers vencem com show de Iverson Mais uma vez o ala Allen Iverson fez a diferença na vitória do Philadelphia 76ers sobre o Cleveland Cavaliers por 85 a 76. O jogador marcou 46 pontos para os 76ers, 16 deles apenas no último quarto. Só nesta temporada Iverson já ultrapassou a marca dos 40 pontos em uma única partida oito vezes. A vitória deixa o Philadelphia na terceira posição da Divisão do Atlântico, com 31 vitórias e 29 derrotas, ultrapassando o Orlando, que perdeu nesta quarta-feira para o Boston por 130 a 110. Já o New Jersey, apesar de ser derrotado pelo Phoenix por uma cesta de diferença, 89 a 87, continua na liderança da Divisão com 39 vitórias e 21 derrotas. Outros resultados: Milwaukee 92 x 86 L.A. Clippers Utah 92 x 84 L.A. Lakers Miami 92 x 87 Chicago Portland 85 x 78 Minnesota