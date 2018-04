A cinco dias da estreia, Vitória avisa que não disputará o NBB

SÃO PAULO - A cinco dias do início da quarta edição do NBB, a Liga Nacional de Basquete (LNB) confirmou que o Vitória Basquete/CECRE, do Espírito Santo, não disputará o campeonato nacional. O time encaminhou nesta terça-feira um pedido de afastamento do próximo torneio.

O presidente do clube, Alarico Duarte Lima, lamentou a decisão de não poder atuar na quarta edição do NBB. "Nós fizemos um planejamento e lutamos muito para manter a equipe nesta temporada, mas infelizmente não foi possível. Sinto muito pelo basquete e pela Liga Nacional, que nos apoiou em todos os momentos", afirmou. "Agradecemos a compreensão e o apoio e desejamos a todos sucesso no campeonato", completou o dirigente.

O presidente da LNB, Kouros Monadjemi, comentou que é um momento de prestar solidariedade ao Vitória, equipe que esteve com a Liga desde a fundação. "Nós lamentamos a saída do Vitória, que tinha o patrocínio confirmado para a temporada, mas infelizmente, teve o cancelamento antes do início da competição. Creio que esse seja o momento das equipes se unirem cada vez mais para fazerem juntos a melhor edição do NBB", afirmou o presidente. O departamento técnico da LNB afirmou que não haverá mudanças na tabela.

Com a saída de Vitória, o NBB 2011/2012 contará com a participação de 15 equipes. Os clubes participantes são: Araraquara, Itabom/Bauru, Uniceub/BRB/Brasília, Flamengo, Vivo/Franca, Cia. Do Terno/Romaço/Joinville, Liga Sorocabana, Winner/Limeira, Minas Tênis Clube, Paulistano/Unimed, Pinheiros/SKY, São José/Unimed/Vinac, Tijuca Tênis Clube, Unitri/Universo e Vila Velha/Garoto/BMG.