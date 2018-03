A incrível história de ciúme do ídolo Os norte-americanos já apostam no que acontecerá com o astro de basquete Allen Iverson assim que se apresentar à polícia nesta terça-feira, na cidade de Filadélfia. As acusações enumeram dez delitos criminosos e quatro contravenções. Somadas, as penas totalizam 70 anos de cadeia: conduta e conspiração criminosa, invasão de domicílio, violação das leis sobre armas, ameaças terroristas, constrangimento ilegal de duas vítimas. A maioria acha que, depois de ter suas digitais gravadas, Iverson ? 27 anos, um galalau de 2,07 m, que estará amparado pelo advogado Richard Sprague, um dos mais caros criminalistas do país (US$ 1 milhão de adiantamento para assumir um cliente famoso em apuros) ? será apresentado ao juiz, que deverá fixar fiança e devolvê-lo à liberdade. Para preservar aparências, o comissário de polícia Sylvester Johnson deverá mantê-lo sob custódia por algumas horas. Leia mais no Jornal da Tarde