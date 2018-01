A líder Uberlândia joga em casa A 11ª rodada do Campeonato Nacional Masculino de Basquete terá cinco jogos nesta sexta-feira, com destaque para a partida entre a líder Unit/Uberlândia e a Winner/Limeira, 14º, que jogam às 20h30 em Minas Gerais, com transmissão da SporTV. Antes, jogam ACF/Campos e Vasco da Gama, em Campos (19h); Petrobrás/Flamengo e Pinheiros, na Gávea (19h30); Bandeirante/Irmãos Zen e Uniara/Araraquara, em Brusque (20h); e Ulbra e UBC/D´Avó/Mogi, em Porto Alegre (20h). O cestinha da competição é Oscar, do Flamengo, com média de 34,4 pontos e 241 no total.