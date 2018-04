'A vida é cheia de desafios, e esse é só mais um', diz Oscar

SÃO PAULO - Enquanto luta contra um câncer no cérebro, Oscar Schmidt tenta seguir sua vida normalmente. Na noite dessa terça-feira, o Mão-Santa retomou suas atividades de palestrante em evento na FAAP, em São Paulo, depois de ter cancelado cinco outros compromissos por conta do tramento. Ao final, concedeu entrevista informal aos jornalistas que o aguardavam do lado de fora da instituição. Demonstrando bom humor, respondeu a todas as perguntas.

"Meu alto astral eu não vou perder nunca. Obviamente que é uma coisa muito grave, mas eu vou fazer o tratamento e espero sair dessa", afirmou o ex-atleta, que disse sentir enjoo em função da radioterapia - são cinco sessões semanais, além do tratamento quimioterápico.

A indisposição, porém, não impede Oscar de seguir realizando suas palestras. "A vida é cheia de desafios, venci desafios a vida toda e esse é só mais um. Vou fazer o que tem que fazer, desde que me deixem a fala, que eu vivo dela, e minha sobriedade."

Convidado para eventos no País inteiro desde que deixou as quadras, Oscar foi um dos cinco indicados este ano ao prêmio Top of Mind de melhor palestrante do país. Dentre os nomes, é o único ligado ao esporte.