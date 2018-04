Acusação contra Kobe Bryant é retirada A pedido dos promotores, a acusação contra Kobe Bryant, de estupro, foi retirada e o caso foi encerrado. A decisão foi tomada porque a suposta vítima desistiu de testemunhar contra o astro da NBA, a liga norte-americana de basquete. Kobe Bryant corria o risco de pegar até prisão pérpetua por conta da acusação de estupro. Ele admitiu ter mantido relações sexuais com a jovem de 19 anos, em junho do ano passado, num hotel na estação de esqui em Vail, no Colorado, Estados Unidos. Mas garantiu que ela consentiu. O caso se prolongou por 14 meses, mas não afastou Kobe das quadras. No período, ele chegou ao vice-campeonato da NBA, com o Los Angeles Lakers - perdeu a final para o Detroit Pistons. A retirada da acusação foi comunicada nesta quarta-feira pelo promotor Mark Hurlbert ao juiz do caso, Terry Ruckriegle, na presença dos pais da suposta vítima. Mas Kobe ainda responde um processo civil, em que a acusadora pede uma indenização. Segundo o advogado da suposta vítima, John Clune, ela está muito abalada com a tensão que tem vivido nos últimos 14 meses. ?As dificuldades que este caso impôs a essa mulher são indescritíveis. E quando o caso for finalizado, ela não quer sofrer com mais o processo criminal?, justificou seu representante.