Acusado de estupro, Kobe vai à audiência O caso da garota que acusa Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers da NBA, de estupro, foi relatado nesta quinta-feira na audiência preliminar do caso. Doug Winters, xerife do condado de Eagle, no Colorado (EUA), falou sobre o ataque de 30 de junho, na localidade vizinha de Edwards, em um resort: a garota teria sido agarrada por trás, pelo pescoço, e forçada a manter relações sexuais. A vítima teria descrito que um flerte escapou de controle, segundo Doug Winters. O jogador dos Lakers encontrou-se com a garota de 19 anos durante estada no resort onde ela trabalhava. Os dois foram à suíte dele, disse Winters, afirmando que ?depois de uns beijos?, quando ela se virou para mostrar uma tatuagem nas costas, Kobe a agarrou pelo pescoço, arrancou sua saia e a estuprou contra uma cadeira. A garota dizia que não, antes de cair no choro, mas de nada adiantou. Durante o ataque, Kobe dizia: ?Você não vai contar a ninguém, certo?? Ela concordou. ?Não queria sofrer mais?, disse o xerife. A audiência preliminar é para ver se o caso vai ou não a julgamento. Bryant, 25 anos, apareceu em meio a muita segurança (os Lakers treinam no Havaí). Se condenado, pode pegar de quatro anos a prisão perpétua. Está em liberdade por ter pago fiança de US$ 25 mil. O juiz Frederick Gannett rejeitou pedido da defesa de Kobe Bryant, que queria a garota presente.