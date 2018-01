Adilson, do basquete, se recupera bem O ex-jogador de basquete Adilson de Freitas Nascimento, que chegou a defender a seleção brasileira, se recupera bem do problema cardíaco que sofreu quando disputava uma partida amistosa no último dia 04 - foi salvo pelo uso do desfibrilador. Internado no Incor, em São Paulo, ele passou por uma angioplastia na segunda-feira e já deixou a UTI. Aos 53 anos, Adilson ainda não tem previsão de alta hospitalar. Mas ele está consciente e passa bem, sem problemas de locomoção e comunicação. Na angioplastia a que foi submetido houve a implantação de stents (próteses) para a desobstrução de artérias coronárias. E na próxima semana ainda sofrerá a implantação de um cardioversor desfibrilador, equipamento para controle e reversão de potenciais arritmias.