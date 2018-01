Adílson tem alta após cirurgia do coração O ex-jogador de basquete Adílson Nascimento, 53 anos, teve alta do Instituto do Coração, sexta-feira. Adílson, internado desde o dia 7, recebeu um cardioversor desfibrilador, que controla e reverte arritmias. Adilson tem quatro medalhas em Pans (ouro em Cali/71, prata em Caracas/83, bronze na Cidade do México/75 e em San Juan/79) e a de bronze ganha no Mundial das Filipinas/78.