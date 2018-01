Adriana tenta participar da WNBA A lateral Adriana vai participar do pré-draft da WNBA, a liga feminina de basquete profissional dos Estados Unidos, sexta-feira e sábado, em Chicago. As conversas com Renée Brown, a diretora que cuida das contratações, começaram através de um agente que veio ao Brasil. "Viram um jogo meu pelo Santo André", disse a ala, nesta quarta-feira, antes de embarcar para os Estados Unidos. Aos 30 anos, Adriana tem a expectativa de participar dessa temporada da WNBA, para onde seguem, em maio, as brasileiras Janeth e Claudinha, após o Campeonato Nacional. Depois da classificação do Santo André, contra a AA Guaru, segunda-feira, a técnica Laís Elena Aranha decidiu liberar Adriana do jogo de sábado. A jogadora chega dos Estados Unidos no domingo e encontra o time no Rio, contra o Vasco. "É agora ou agora", afirma Adriana, estimulada pela possibilidade de ficar entre as escolhidas. "Vão ser poucas as estrangeiras no pré-draft, acho que tenho boa chance de ficar".