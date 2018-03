Advogados de Kobe Bryant contra-atacam Uma acusação inusitada pôs fogo no polêmico caso de estupro envolvendo Kobe Bryant, jogador do Los Angeles Lakers e um dos maiores astros da NBA. A mulher de 19 anos que o acusou teria feito sexo 15 horas depois de ter sido violada - o que supostamente ocorreu em 30 de junho do ano passado, num hotel em Colorado, EUA, onde ela trabalhava como recepcionista. A acusação foi feita pela advogada de Kobe Bryant, Pamela MacKey, em audiência realizada na segunda-feira. E nesta terça, o advogado da acusadora, John Clune, disse que não passa de um insulto "sem sentido". "Qualquer um que tente provar essa versão simplesmente vai se dedicar a caçar fantasmas." Segundo ele, é hora de se concentrar na conduta do acusado, e não em aspectos falsos da vida particular se sua cliente. A advogada de Kobe Bryant foi bastante específica ao apresentar sua tentativa de desabonar a acusada. Disse que ela tinha mantido relações sexuais com vários homens antes do suposto estupro e voltou a fazê-lo na manhã seguinte. E mais: que dois dos parceiros serão usados como testemunhas pela acusação. O promotor Marl Hurlbert considerou que os argumentos são baseados em meros rumores. Mas o advogado de defesa Hal Haddon insistiu, argumentando que mostras de sêmen encontradas na roupa íntima da jovem não eram do jogador. A defesa também considera que uma possível decepção da acusadora pode tê-la levado a se aproximar de Kobe Bryant, a fim de chamar a atenção do ex-namorado. A jovem já assumiu que fez sexo com outro homem dois dias antes do suposto estupro.