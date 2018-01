Agora a NBA tem dois brasileiros A NBA confirmou nesta segunda-feira a presença de mais um brasileiro na próxima temporada: é Jefferson Sobral, que vai jogar no Los Angeles Lakers, comandado pelo técnico Phil Jackson e que tem como principal astro o pivô Shaquille O?Neal. Com a novidade, o Brasil já tem dois brasileiros garantidos na Liga ? além de Jefferson, o país tem Nenê Hilário no Denver Nuggets ? e poderá ter mais um terceiro, Luiz Fernando, que jogou em Araraquara. Jefferson conta que emocionou a família formada três irmãs que já defenderam a seleção brasileira ? Márcia, Marta e Leila ? mais o pai e a mãe. ?Quando contei para a Márcia ela chorou?, lembra o jogador, que deverá iniciar os treinos em Los Angeles no dia 27. Segundo ele, a perspectiva de disputar a NBA é a realização de um sonho e a oportunidade tornou-se ainda mais valiosa considerando o fato de que foi conquistada fora do draft. ?Consegui a vaga pelo jeito mais difícil?, conta o jogador, que tem o mesmo empresário de Nenê, o português José Santos. Sem ter feito parte da seletiva oficial, Jefferson conta que participou de uma clínica em Cleveland e depois viajou para várias cidades onde passou por avaliações individuais no Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Seattle Supersonics, Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers. ?No começo foi complicado porque era você sozinho sendo observado nos mínimos detalhes enquanto faz as jogadas pedidas pelos avaliadores?, conta o brasileiro. ?Mas depois fui ficando mais à vontade e, coicidência ou não, o teste, no Lakers, foi o último e já estava mais calmo.? O jogador conta que a oportunidade lhe rendeu uma das maiores emoções. ?Nem sabia e, de repente, veio o Phil Jackson dar o treino. Foi demais!? Jefferson está otimista com a possibilidade de atuar na temporada. ?Vários dos jogadores da minha posição já estão em idade avançada e podem ficar fora de alguns jogos ou mesmo encerrar a carreira repentinamente por contusão.? O jogador dedicou sua conquista à família, que não o deixou desanimar nos momentos mais difíceis da carreira.