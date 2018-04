Ainda machucado, Yao Ming diz que não jogará Mundial

Yao Ming, de 29 anos, sofreu uma fratura por estresse no pé esquerdo, e foi operado em julho do ano passado. Ele teve problemas para recuperar-se, e desde então tem desfalcado o Houston Rockets na NBA.

"Definitivamente eu não vou conseguir me recuperar a tempo para o Mundial. Não poderei treinar até julho devido à lesão. Acho que será melhor dar chances aos mais jovens", afirmou o jogador, de 2,29 metros.

A China está no C do Mundial, ao lado da anfitriã Turquia e de Grécia, Porto Rico, Rússia e Costa do Marfim. As quatro seleções melhores colocadas avançam para a fase de oitavas de final.