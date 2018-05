Ainda sem Leandrinho, Phoenix volta a vencer na NBA

Depois de um ótimo início de temporada, o Phoenix Suns acumulou duas derrotas nos últimos jogos e perdeu não só a boa sequência, mas também a liderança da Conferência Oeste e a condição de melhor time da NBA. Coincidentemente, a queda de produção ocorreu após a lesão do brasileiro Leandrinho. Na noite deste sábado, o ala/armador seguiu de fora, mas a equipe se recuperou vencendo o Sacramento Kings por 115 a 107, em casa.

O jogo marcou o retorno do time a Phoenix. Leandrinho, que torceu o tornozelo esquerdo no último domingo, tinha a sua volta esperada para esta partida. No entanto, sem o brasileiro para ajudar na rotação, Steve Nash aproveitou para brilhar. O armador foi o grande destaque da equipe, anotando 32 pontos e seis assistências. Com o resultado, o Suns só não assumiu a vice-liderança do Oeste porque o Denver Nuggets também venceu.

OS JOGOS DA RODADA Sábado, 5 de dezembro Charlotte Bobcats 106 x 105 Philadelphia 76ers Chicago Bulls 78 x 110 Toronto Raptors Minnesota Timberwolves 108 x 101 Utah Jazz San Antonio Spurs 99 x 106 Denver Nuggets Dallas Mavericks 75 x 80 Atlanta Hawks Phoenix Suns 115 x 107 Sacramento Kings Portland Trail Blazers 90 x 89 Houston Rockets Golden State Warriors 118 x 126 Orlando Magic Los Angeles Clippers 88 x 72 Indiana Pacers AS PRÓXIMAS PARTIDAS Domingo, 6 de dezembro New York Knicks x New Jersey Nets Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers Detroit Pistons x Washington Wizards Sacramento Kings x Miami Heat Los Angeles Lakers x Phoenix Suns

Para seguir na cola do líder Los Angeles Lakers, o Denver teve que buscar a virada fora de casa diante do San Antonio Spurs. Graças aos 34 pontos do ala Carmelo Anthony, o time visitante venceu por 106 a 99. O brasileiro Nenê teve uma atuação importante no garrafão. Em quase 38 minutos na quadra, o pivô conseguiu 12 pontos. Agora, o Nuggets soma 15 vitórias e cinco derrotas, mesmo aproveitamento do Phoenix.

No Leste, o líder Orlando Magic venceu a quinta seguida, superando o Golden State Warriors por 126 a 118, fora de casa. O Atlanta Hawks se reabilitou com a vitória por 80 a 75 sobre o Dallas Mavericks e se manteve entre os primeiros colocados, enquanto o Toronto Raptors arrasou o Chicago Bulls por 110 a 78, em pleno ginásio do adversário, e já aparece entre os oito melhores.

O destaque negativo da rodada de sábado foi a séria contusão do pivô Greg Oden, do Portland Trail Blazers. Na vitória por 90 a 89 de seu time sobre o Houston Rockets, o pivô lesionou o joelho esquerdo ainda no primeiro quarto. Primeira escolha no Draft de 2007, o jogador de apenas 21 anos terá agora que ser operado e deve perder toda a temporada, retornando apenas no segundo semestre de 2010.

Bruce Ely/AP

Greg Oden, do Portland Trail Blazers, lamenta as dores que sente após a contusão no joelho esquerdo