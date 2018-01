Ainda sem ritmo, Jordan treina bem Depois de meses de treinamentos secretos, na noite de quarta-feira finalmente foi possível ver qual é a atual forma de Michael Jordan. Em seu primeiro treino pelo Washington Wizards aberto à imprensa, o maior jogador de basquete de todos os tempos conseguiu fazer alguns dos lances geniais que marcaram sua carreira, mas mostrou que ainda precisa de mais ritmo de jogo para poder voltar à NBA após três anos de aposentadoria. Dono de seis títulos da liga norte-americana de basquete, todos com o Chicago Bulls, Jordan se juntou esta semana ao time de Washington para treinar para a temporada 2001/2002. Sua reestréia acontece no próximo dia 30, na abertura do campeonato, contra o New York Knicks, no Madison Square Garden. Jordan admitiu, depois do treino, que ainda sente falta de ritmo, mas que está pronto para o desafio. ?A intensidade do trabalho foi grande. No começo, estive um pouco fora do jogo, mas melhorei depois. Os jovens (jogadores da equipe) me pressionaram bastante e muitos deles levaram vantagem sobre mim, mas também fui capaz de usar minha habilidade para ter vantagem sobre eles?, afirmou. Durante o treino, o elenco foi dividido em dois times: branco, no qual jogou Jordan, e azul. Quando faltavam três minutos para o final e o azul ganhava por 76 a 70, Jordan entrou em quadra após um descanso no banco. Fez duas cestas e diminuiu a vantagem adversária (78 a 74). Depois, deu um grande passe para Chris Whitney fazer três pontos (82 a 79). Então, a 15 segundos do final, Jordan fez uma cesta incrível, lembrando da época em que dominava a NBA e deixando o time adversário com a vantagem de 83 a 81. Mas, no último lance, já depois de Richard Hamilton ter feito mais dois pontos em lances livres para a equipe azul, Jordan perdeu o controle da bola e não conseguiu impedir a derrota do branco.