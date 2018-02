Ajax derrota Flamengo por 95 a 75 O Ajax derrotou o Flamengo, nesta quarta-feira à noite, no Ginásio da Tijuca, por 95 a 75 (57 a 38). Gema, da equipe carioca, com 20 pontos, foi o cestinha da partida. Com este resultado, a equipe goaiana empatou a série melhor-de-sete das semifinais do Campeonato Nacional Masculino de Basquete por 1 a 1. O terceiro duelo será nesta sexta-feira, novamente no Ginásio da Tijuca.