Ajax e Minas vencem no basquete nacional O Universo/Ajax e o Universo/Minas ganharam de Londrina/Aguativa e Flamengo/Petrobras, respectivamente, pela segunda rodada das quartas-de-final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Com isso, a série melhor-de-cinco jogos entre Ajax e Londrina está empatada em 1 a 1, enquanto o Minas vence o Flamengo por 2 a 0. Nos jogos desta segunda-feira, o Minas recebeu o Flamengo em Belo Horizonte e ganhou por 93 a 90. Já em Goiânia, o Ajax derrotou o Londrina por 102 a 86. Nesta terça-feira, serão realizadas mais duas partidas das quartas-de-final: COC/Ribeirão Preto x Uniara/Araraquara e Unit/Uberlândia x Vasco.