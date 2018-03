Ajax elimina Londrina e pega Unit Estão definidas as semifinais do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Neste domingo, o Universo/Ajax garantiu a última vaga, ao eliminar o Londrina/Aguativa. A equipe goiana fez 80 a 78, em Londrina, e agora enfrenta o Unit/Uberlândia. Sandro Varejão foi o cestinha, com 20 pontos. O primeiro confronto das equipes será na sexta-feira, às 20 horas, em Goiânia. O outro duelo das semifinais, em série melhor-de-cinco jogos, com COC/Ribeirão x Universo/Minas, começa nesta terça-feira, às 20h30, em Ribeirão. A SporTV transmite a partida.