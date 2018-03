Ajax perde e São José se classifica O Unitri/Uberlândia ganhou nesta segunda-feira à noite por 86 a 72 do Universo/Ajax, no último jogo da fase de classificação do Campeonato Nacional masculino de basquete. Como o time goiano perdeu, quem garantiu a oitava e última vaga nos playoffs da competição é o São José dos Pinhais/Keltec, que irá enfrentar o líder Telemar. Os outros confrontos das quartas-de-final (em melhor de cinco jogos) são: COC/Ribeirão Preto (2.º) x Pitágoras/Minas Tênis (7.º); Unitri/Uberlândia (3.º) x Paulistano/Dix Amico (6.º); e Universo/BRB (4.º) x Uniara/Araraquara (5.º). As datas serão divulgadas ainda nesta semana, sendo que os times de melhor campanha jogam a primeira, a segunda e a quinta partida em casa.