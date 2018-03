Ajax vence a primeira contra o Unit O ala Rogério acertou um arremesso da linha dos três pontos a um segundo do fim da prorrogação. O lance deu a vitória ao Universo/Ajax, que derrotou, nesta sexta-feira, a Unit/Uberlândia por 95 a 92, e ficou com vantagem de 1 a 0 no playoff semifinal do Nacional Masculino de Basquete. No tempo normal, o jogo terminou empatado por 82 a 82. Na prorrogação, a partida voltava a estar empatada por 92 a 92 a um segundo do fim, quando o Ajax ganhou a posse de bola. O técnico Alberto Bial pediu tempo e disse a Rogério: ?Tenha fé que essa bola vai cair.? Caiu. Bial ajoelhou no meio da quadra e fez o sinal da cruz. O segundo confronto da série melhor-de-cinco será neste domingo, às 10h30, em Uberlândia. O vencedor dessa semifinal fará a decisão do título com o ganhador do outro playoff entre COC/Ribeirão Preto e Universo/Minas.