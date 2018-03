Ajax x Ribeirão é o destaque no basquete Com 12 equipes em ação, termina nesta sexta-feira à noite a 13ª semana do 15º Campeonato Nacional de Basquete Masculino. Destaque para o confronto entre Universo/Ajax e COC/Ribeirão Preto, em Goiânia, que o canal SporTV mostrará ao vivo, a partir das 18 horas. ?Nosso objetivo é garantir a terceira colocação e o COC é o nosso adversário direto. Temos que jogar com aplicação na defesa e com bastante consciência no setor ofensivo, sem precipitações, para não dar chance ao contra-ataque deles, que é excelente?, diz o armador Ratto, do Universo/Ajax. ?É uma partida muito importante, pois praticamente decide o terceiro colocado e vamos entrar em quadra com tudo para vencer. Nesse momento, o fator mais importante é a concentração. Temos que estar atentos e fazer o que treinamos para mostrar o nosso jogo e sair de Goiânia com a vitória?, afirma o armador Nezinho, do COC/Ribeirão Preto. Uma hora mais tarde, às 19 horas, começa em Campos, estado do Rio, ACF Campos/Universo, sexto colocado com 56% em 25 jogos (14 vitórias e 11 derrotas), e Flamengo/Petrobrás, vice-líder do Nacional 2004 com 74,1% de aproveitamento em 27 partidas (20 vitórias e 7 derrotas). O Flamengo busca a vitória para garantir a vaga entre os quatro primeiros. Já o time de Campos, tem que ganhar para continuar na briga por uma vaga nos playoffs ?Precisamos muito vencer, é a nossa última partida em casa. Treinamos muito para esse jogo e estamos bastante concentrados. O Flamengo tem um ótimo sistema defensivo e é fundamental aproveitarmos muito bem os nossos contra-ataques para não deixar a defesa rubro-negra se armar. Vamos buscar jogar com velocidade e exercer uma forte marcação?, disse o armador Danilo, do ACF Campos/Universo. ?O nosso time vem embalado com a vitória sobre o Tijuca. O Campos tem uma boa equipe, perdemos para eles no Campeonato Carioca, mas na partida de ida do Nacional 2004, na Gávea, vencemos por seis pontos de diferença (72 a 66). Vamos jogar com o nosso espírito guerreiro de sempre, esquecendo as dificuldades fora de quadra, e buscar mais essa vitória que pode nos garantir entre os quatro primeiros?, afirma o armador Duda, do Flamengo/Petrobrás. Completam a rodada, a partir das 20 horas, URB/Adeblu e Universo/BRB, em Blumenau; Unit/Uberlândia e Franca Basquete, em Uberlândia; Liberty Seguros/Casa Branca e Corinthians/UMC, em Casa Branca; e Universo BH/Minas e Paulistano/UNIFMU, em Belo Horizonte.