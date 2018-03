Ala brasileiro Alex Garcia leva Maccabi à final da Euroliga

Com grande atuação do brasileiro Alex Garcia, o time israelense do Maccabi Tel Aviv garantiu vaga na final da Euroliga de basquete. O time israelense venceu o Montepaschi Siena, da Itália, por 92 a 85, em Madri, na Espanha. Apesar de perder o primeiro quarto por 20 a 8, a equipe conseguiu a recuperação no segundo tempo, com 50% no aproveitamento dos arremessos de três pontos, contra apenas 24% dos italianos. David Bluthenthal, Derrick Sharp e Alex acertaram, juntos, oito arremessos de três pontos e garantiram a vitória para o Tel Aviv. Saindo do banco, o brasileiro foi o cestinha do time com 19 pontos, em pouco mais de 26 minutos em quadra. O norte-americano Terrel McIntyre foi o destaque do Siena, com 29 pontos. O Maccabi Tel Aviv aguarda o vencedor do confronto entre CSKA Moscou e TAU Cerâmica, do brasileiro Tiago Splitter, para conhecer o adversário na final, marcada para o domingo, às 16h, novamente em Madri. Se o TAU Cerâmica vencer, os dois times podem reeditar a final de 2005, vencida pelos israelenses.