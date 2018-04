Ala do Miami Heat entra em clínica de reabilitação

O ala Michael Beasley, do Miami Heat, deu entrada numa clínica de reabilitação em Houston para iniciar tratamento de desintoxicação, de acordo com o noticiado pela mídia norte-americana nesta segunda-feira.

O jogador do Miami Heat havia colocado uma foto em sua conta no Twitter mostrando uma nova tatuagem entre seus ombros na sexta-feira. Sem perceber, um saco com uma substância não identificada aparecia, gerando especulações. Horas depois, a conta de Beasley havia sido fechada.

Em setembro do ano passado Beasley havia sido multado pela NBA, juntamente com Mario Chalmers e Darrell Arthur, por ter violado as regras do Draft da liga em junho do ano passado. Os jogadores foram pegos no quarto do hotel destinado pela NBA com duas mulheres, além de maconha.

Com a internação, o jogador do Miami Heat espera não ser punido pela NBA, que possui um programa de "assistência voluntária", que prevê alívio em penas para jogadores que assumirem o uso de substâncias ilegais e que procuram ajuda.

A diretoria do Miami Heat ainda não divulgou um comunicado oficial sobre a situação do ala, que terminou a temporada 2008/09 como o segundo cestinha do time, atrás de Dwyane Wade, com médias de 13,9 pontos e 5,4 rebotes.