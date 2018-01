Ala do Phoenix vive drama na NBA O ala Shawn Marion, do Phoenix Suns, viveu um drama na partida em que seu time venceu por 90 a 80 e quebrou a série de cinco vitórias do Utah Jazz na NBA. Faltando um minuto para o fim, Shawn Marion, caiu depois de um choque acidental com John Starks, do Jazz; bateu a cabeça e teve convulsão. Atendido pelos médicos, deixou a quadra de maca e foi levado ao hospital. O jogador recebeu alta nesta segunda-feira. A rodada da NBA encerrada na madrugada desta segunda-feira teve também o show do pivô Shaquille O?Neal. Ele marcou 37 pontos e pegou 19 rebotes na vitória do Los Angeles Lakers por 106 a 100 sobre Orlando Magic, no Staples Center. Foi a quarta vitória consecutiva dos Lakers, segundo colocado na Divisão do Pacífico da Conferência do Oeste. Os Lakers jogaram sem Kobe Bryant, mas tiveram em O?Neal a solidez no ataque.