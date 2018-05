Ala Guilherme vê Brasil com boas chances no Mundial O ala Guilherme Giovannoni fez uma avaliação positiva das chances da seleção brasileira no Mundial masculino de basquete, que acontecerá em 2010, na Turquia. A equipe enfrentará Estados Unidos, Eslovênia, Croácia, Irã e Tunísia pelo Grupo B da primeira fase. Segundo o jogador, o time brasileiro tem boas chances de classificação, apesar de a chave ser considerada forte.