Ala Iziane acerta seu retorno ao basquete brasileiro

Tida como a provável substituta de Janeth na seleção brasileira, a ala Iziane acertou, nesta quinta-feira, seu retorno ao basquetebol feminino. A jogadora jogará pela equipe de Ourinhos, que recentemente venceu o Campeonato Paulista. Iziane estava no basquete russo, no Spartak Moscow Region, após passagens pela WNBA, nas equipes do Seattle, Phoenix e Miami. A atleta, de 25 anos, também jogou por clubes da Europa. A contratação de Iziane foi um pedido pessoal do técnico da equipe, Paulo Bassul, que também é o técnico da seleção brasileira de basquete. A 10.ª edição do Campeonato Nacional de basquete feminino começa no dia 23 deste mês, e conta com nove clubes.