Alemanha e Argentina vencem, mas sem brilho dos astros Mesmo sem uma grande atuação de sua maior estrela, o pivô Dirk Nowitzki, do Dallas Mavericks, da NBA, a Alemanha bateu a Nova Zelândia por 80 a 56, na madrugada neste domingo, em Hiroshima, pelo Grupo B do Mundial masculino de basquete. Nowitzki anotou apenas 8 pontos e pegou 11 rebotes. Foi ofuscado pelo companheiro Greene, cestinha da partida com 19 pontos. Foi a segunda vitória da Alemanha, forte candidata ao título - a primeira foi sobre o Japão, na estréia. Outra estrela da NBA que não jogou bem nesta madrugada foi Manuel Ginóbili. O argentino do San Antonio Spurs marcou apenas 7 pontos na vitória de sua seleção por 107 a 72 pelo Líbano, em Sendai, pelo Grupo A. Andres Nocioni, do Chicago Bulls, também esteve discreto e também anotou 6 pontos, além de 8 rebotes. O cestinha foi Hermann, com 23 pontos. De qualquer forma, a Argentina, atual campeã olímpica, conquistou sua segunda vitória seguida, já que na estréia bateu a França.