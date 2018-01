Alemanha fica com bronze no Mundial A Alemanha conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Basquete Masculino, a primeira de sua história na competição. No jogo deste domingo, em Indianápolis (EUA), a seleção alemã ganhou da Nova Zelândia por 117 a 95, graças à atuação de Dirk Nowitzki, astro do Dallas Mavericks da NBA, que marcou 29 pontos. A decisão do título acontece ainda hoje, entre Iugoslávia e Argentina.