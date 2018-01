Alemanha ganha do Panamá e avança às oitavas-de-final Mais uma vez liderada pelo ala Dirk Nowitzki, a seleção da Alemanha derrotou o Panamá por 81 a 63, nesta quarta-feira, em Hiroshima, e garantiu uma vaga na fase de oitavas-de-final do Mundial de basquete masculino, que está sendo realizado no Japão. Com 25 pontos, o astro do Dallas Mavericks foi o cestinha da partida. Outro destaque foi o armador Demond Greene, que contribuiu com 12 pontos. Com três vitórias e um derrota, os alemães tentam garantir a segunda colocação do Grupo B - a Espanha já garantiu o primeiro lugar. Para isso, têm que vencer a seleção de Angola, nesta quinta, que está com o mesmo retrospecto. Quem também segue na briga por uma vaga é a Nova Zelândia, que ganhou do Japão por 60 a 57 e luta contra os anfitriões pela quarta posição da chave. Nas oitavas-de-final, as equipes desta chave cruzam com o Grupo A, que já tem a Argentina, atual campeã olímpica, assegurada na liderança. A disputa pelas vagas restantes da chave dos argentinos promete muitas emoções na última rodada. Nesta quarta, a surpresa foi a vitória do Líbano sobre a França por 74 a 73, em Sendai. Com o resultado, as duas seleções estão com duas vitórias e duas derrotas e se juntam à Sérvia e Montenegro na segunda colocação. Depois de perder os dois primeiros jogos, os sérvios conseguiram o segundo triunfo seguido ao bater a Venezuela por 90 a 65.