Alemanha sofre, mas vence a Nigéria e segue no Mundial A Alemanha sofreu muito para conseguir se classificar para as quartas-de-final do Mundial masculino de Basquete, na Alemanha. A equipe venceu por 78 a 77, graças a um arremesso errado pelo armador Ime Udoka, a um segundo do fim, e enfrenta os Estados Unidos na próxima quarta-feira, às 7h30. O ala Dirk Nowitzki foi o cestinha do jogo, com 23 pontos. "Baixamos a guarda muito cedo e não executamos as jogadas como devíamos", disse o jogador. A Alemanha abriu 78 a 71 e parou, a três minutos do fim, perdendo todos os ataques. O próprio Nowitzki perdeu uma bola quando a equipe vencia por 78 a 74, o que permitiu à Nigéria encostar. Mas Udoka falhou no segundo final e permitiu a vitória alemã. "Chegamos mais longe do que havíamos imaginado, mas não posso ficar satisfeito", afirmou o jogador, atua no New York Knicks, da NBA.