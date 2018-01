Alex começa a ganhar espaço na NBA Alex está começando a ganhar espaço no San Antonio Spurs. Na derrota para o Miami Heat por 99 a 98, na terça-feira, em Miami, ainda pela pré-temporada da NBA, o ala brasileiro ficou apenas nove minutos em quadra, mas marcou dez pontos e aproveitou muito bem a chance que teve. Alex tem um contrato de risco com o atual campeão da liga. Assinou por dois anos, mas pode ser dispensado sem nenhuma multa até 10 de janeiro. Por isso, terá de mostrar serviço em suas primeiras partidas para garantir uma vaga. No jogo de terça-feira, o brasileiro entrou apenas no último quarto e saiu de quadra com ótimos números: acertou três dos quatro arremessos de dois pontos que tentou, além de ter feito uma cesta de três. O técnico Greg Poppovich está fazendo testes com os novos jogadores para saber quem pode ser útil no início da temporada. Dezesseis jogadores dos Spurs estiveram em quadra e titulares como o armador francês Tony Parker nem saíram do banco. O Miami é o time com a melhor campanha entre os 29 da NBA na pré-temporada. Venceu os quatro jogos que disputou até agora. O armador Leandrinho teve a chance de jogar pela primeira vez contra os Los Angeles Lakers. Esteve 11 minutos em quadra e marcou seis pontos na vitória do Phoenix Suns por 104 a 86 contra um adversário desfalcado do pivô Shaquille O? Neal, contundido, e do ala Kobe Bryant, tentando se livrar de problemas judiciais. Em declarações ao site da NBA, o técnico Frank Johnson, dos Suns, elogiou Leandrinho e disse que ele está conseguindo superar a barreira do idioma. "Ele me surpreendeu em como conseguiu pegar o jeito da NBA rapidamente. Consegue fazer passes e roubar bolas muito bem."