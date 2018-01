Alex deve comandar seleção de basquete O técnico Lula definirá nesta sexta-feira, após o treino da manhã no CT do COC, em Ribeirão Preto, os 12 jogadores da seleção brasileira masculina de basquete que irão disputar cinco amistosos no México, entre 2 e 10 de julho. O objetivo é dar experiência internacional aos novatos e também aos que não disputaram o Mundial de Indianápolis, em 2002. Uma exceção deverá ser o ala Alex, campeão brasileiro pelo COC/Ribeirão, que estava na equipe que foi aos Estados Unidos no ano passado, mas que pouco jogou. "Ainda não defini, mas o alertei que poderá viajar para o México", afirmou o técnico da seleção. Se isso ocorrer, Alex será o mais experiente do grupo, o comandante dos novatos. Além dele, devem viajar Arnaldinho, Estevam, Valtinho, Renato, Luís Fernando, Fúlvio, André Bambu e Alírio. O time será dirigido pelos assistentes Flávio Davis e Guerrinha, enquanto Lula permanece treinando o resto do elenco - são 23 no total. Para Lula, os jogadores que integram a seleção brasileira precisam estar sempre motivados, mesmo que sejam amistosos sem grandes atrativos. "Quem não estiver contente, não tem vez", avisou. Apenas a contusão de Demétrius, uma pequena lesão no joelho direito, está preocupando e atrapalhando o trabalho de Lula. O jogador ainda não foi liberado pelo médico da seleção para os treinos em Ribeirão Preto. Só faz fisioterapia e observa o treinamento dos demais. "Pelo menos, ele observa a movimentação para assimilar o que estou aplicando nos sistemas de defesa e ataque", disse o treinador. Demétrius é o jogador mais experiente da seleção - participou de dois mundiais e uma Olimpíada, além de outras competições em dez anos de convocações. "Mas precisa estar em condições ideais", lembrou Lula. Demétrius só deverá treinar mesmo em Uberlândia, a partir de quarta-feira, na segunda etapa de trabalho para as três principais competições deste ano: o Sul-americano do Uruguai (21 a 27 de julho), os Jogos Pan-americanos de Santo Domingo (2 a 6 de agosto) e o Pré-Olímpico de Porto Rico (20 a 31 de agosto).