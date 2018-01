Alex e Shamell planejam retornar à NBA Os alas Alex, do COC/Ribeirão Preto, e Shamell, do Paulistano, têm mais do que a posição em comum. Ambos planejam voltar a jogar na NBA. A diferença é que o brasileiro Alex tem pressa, enquanto o norte-americano, que está no Brasil há um ano e dois meses, segue tranqüilo curtindo a namorada e a vida em São Paulo. Os dois se enfrentam nesta sexta-feira, no quarto jogo da decisão do Paulista, às 20 horas, em Ribeirão Preto (ESPN Brasil). O Ribeirão, de Alex, vence a série melhor-de-cinco contra o Paulistano por 2 a 1 e poderá ser tricampeão. Se o time paulistano empatar, o quinto jogo será domingo, em São Paulo. Alex Ribeiro Garcia, o número 10 de Ribeirão, voltou ao Brasil em outubro de 2005, após duas temporadas na NBA, marcadas por decepção. Alex, de 25 anos e 1,89 m, é talentoso, mas teve o que poderia ser uma carreira promissora na liga americana atrapalhada por seguidas contusões. Mas não desiste e seu agente trabalha. Assim que terminar o Paulista e o contrato com o COC, pode ir para a Europa. E ainda quer voltar à NBA ? espera que a seleção brasileira e o Mundial do Japão sejam sua vitrine. ?Fiquei duas temporadas na NBA, uma com o San Antonio Spurs e outra com o New Orleans. Voltei para New Orleans na última pré-temporada mas, por vários motivos, não deu certo. Fico feliz por saber que o Byron Scott e sua comissão técnica, pensam que eu sou um bom jogador, que poderia ter ficado. Esse ano tem seleção brasileira, quem sabe eu faço um bom papel e retorno à NBA?. Alex, que traz o nome de Ana Livia, sua filha de 1,4 ano, tatuado no braço, observa que todos os olheiros da NBA e dos grandes times da Europa estarão observando. Nesta sexta, vai trabalhar pela vitória de Ribeirão, onde jogou entre 1999 e 2003, antes do retorno, em 2005 . ?É minha casa?. Após o Paulista disse que vai conversar com o clube. ?A única certeza que tenho, por enquanto é a seleção, mas é bom ter propostas de dentro e de fora do País?. Embora não seja um peso, se aborrece pela falta de oportunidade na NBA. ?No primeiro ano quebrei o quinto metatarso do pé esquerdo, fiquei parado. Em New Orleans era titular quando tive uma lesão no cruzado anterior do joelho. As contusões me deixaram fora. Novas coisas tem de vir, contusões fazem parte da vida do atleta?. O técnico Aloisio Ferreira, o Lula, afirma que o apelido de Alex é ?brabo?. ?Ele é o motor do time, o líder, aquele que faz e dá exemplo... E quando joga mal, tem a humildade de pedir desculpas.? Se o ala for embora? Lula observa que esse pode ser o ônus de um time que tem jogador do nível do Alex. Shamell, de 25 anos e 1,97 m, veio para o Brasil por indicação de amigos. ?Leandrinho Barbosa e Guilherme da Luz, que conheci enquanto jogada a Liga de Verão da NBA. Me disseram que o campeonato no Brasil era forte e eu aceitei?, disse o jogador, que atuou no Sacramento kings. Leandrinho joga no Phoenix Suns. Shamell cursou Marketing na Universidade de São Francisco, onde nasceu. Jogou em Araraquara a temporada passada, onde conheceu a namorada, Lucilene, sua ?professora?. Apesar de já se comunicar muito bem em português, considerada o idioma difícil. ?Preciso aprender muito ainda. A primeira coisa que aprendei a falar foi ?Quero beijar você??, brinca o simpático ala, que adora as churrascarias brasileiras. ?O que mais gosto daqui?? No fim do Paulista, Shamell tira férias. Indispensável no Paulistano, Shamell foi o único atleta que atuou os 40 minutos no último jogo. ?Ribeirão é muito forte quando joga em casa?.