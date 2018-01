Alex fratura dedo na vitória dos Spurs Puro azar. O ala brasileiro Alex, do San Antonio Spurs, fraturou um dos dedos do pé esquerdo na vitória sobre o New Orleans Hornets por 103 a 79, em jogo válido pela pré-temporada da NBA, na madrugada desta quinta-feira. O jogador, que tem contrato de risco com a equipe até janeiro, era aos nove minutos do terceiro quarto o mais produtivo em quadra, com 12 pontos marcados, dois rebotes e duas assistências realizadas. Ele ainda havia roubado uma bola e efetuado um toco. Segundo os médicos, Alex vai passar por cirurgia no local da lesão e deve ficar de fora da equipe por até oito semanas. Nos demais jogos, o Houston Rocktes venceu o Denver Nuggets, do pivô Nenê, por 102 a 79, o Cleveland Cavaliers superou o Washington Wizards por 108 a 92, o Portland Trail Blazers derrotou o Phoenix Suns, do ala brasileiro Leandrinho, por 109 a 98, o Boston Celtics bateu o Minnesota Timberwolves por 96 a 80, o Sacramento Kings ganhou do Dallas Mavericks por 121 a 99, enquanto o Seattle SuperSonics triunfou sobre o Golden State Warriors por 110 a 91.