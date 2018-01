Alex garante vaga no San Antonio Spurs O ala brasileiro Alex garantiu nesta quinta-feira um lugar no elenco do melhor time de basquete do mundo, o San Antonio Spurs, atual campeão da NBA. Mas a boa notícia veio junto com um drama. Ele quebrou o pé esquerdo no segundo quarto da partida em que seu time venceu o New Orleans Hornets por 103 a 79, quarta-feira à noite, será operado na sexta e vai ficar entre seis a oito semanas fora das quadras. Alex jogou 13 minutos nos dois primeiros quartos e marcou nove pontos. Foi o suficiente para convencer o técnico Gregg Poppovich de que merece um lugar no time. Mas quebrou o pé quando buscava um rebote de um arremesso de Tim Duncan. "Foi um azar muito grande isso acontecer agora. Nunca tinha tido uma contusão séria em minha carreira", disse ele. Na NBA, cada time pode inscrever 12 jogadores com condições de jogo e outros três na lista de contundidos. No começo da pré-temporada, os Spurs tinham quase 20 atletas no elenco. Com alguns deles, como Alex, fez um contrato de dois anos de duração, mas que poderia ser rompido a qualquer momento antes de janeiro de 2004 sem nenhuma explicação. Nesta quinta-feira, Poppovich fez o último corte no elenco, do ala Dan Langhi, e agora terá 15 jogadores. Alex deve ficar nos dois primeiros meses na lista de contundidos. "Ele está indo muito bem no time. Será um longo caminho para a recuperação. Foi um azar enorme pois ele estava fazendo um ótimo trabalho", elogiou o treinador dos Spurs. Alex chegou ao time há menos de um mês sem falar nenhuma palavra em inglês. Com a contusão, continuará a ter aulas de inglês e de táticas de basquete. "Apesar do drama, ele seguir no time foi uma ótima notícia. O time deu uma mostra de que confia no trabalho dele", disse o empresário do jogador brasileiro, Marcelo Maffia. A pré-temporada da NBA termina nesta sexta-feira, com brasileiros em quadra. O Indiana joga contra o Denver, do pivô Nenê. O Phoenix, do armador Leandrinho, joga contra o Portland. O campeonato 2003/2004 começa na terça-feira.