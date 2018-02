Alex troca de equipe na NBA O brasileiro Alex pouco jogou em sua primeira temporada na NBA. Mas parece ter aprovado. Tanto que, após fazer um contrato de apenas 3 meses com o San Antonio Spurs, teve o compromisso prolongado e, agora, arranjou uma nova equipe para o campeonato 2004/05: o New Orleans Hornets. Após assinar o contrato de risco com o Spurs em 2003, Alex perdeu o começo da temporada passada por causa de uma contusão no pé esquerdo. Recuperado, jogou duas partidas em janeiro, contra o Washington Wizards e o Denver Nuggets, conseguindo 3 pontos e 2 roubos de bola nos 13 minutos em que esteve em quadra. Foi o suficiente para que o time de San Antonio prolongasse seu compromisso. Mas nova contusão, agora no joelho direito, afastou Alex das quadras. Sem espaço para voltar ao time do Spurs, que defendia seu título da NBA, o brasileiro não jogou mais na temporada que terminou na terça-feira passada - Detroit Pistons foi o campeão. Agora, apareceu a chance no New Orleans Hornets, uma equipe onde ele poderá ter mais oportunidades de atuar.