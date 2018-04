O comissário da NBA, David Stern, informou nesta quarta-feira que o Phoenix Suns será a equipe anfitriã do All-Star Game de 2009. Veja também: Cesta decisiva de Williams dá a vitória ao Jazz A cidade de Phoenix competia com outras que pretendiam receber o Jogo das Estrelas, como Toronto, Nova York, Oakland e Milwaukee. Phoenix já abrigou o All-Star Game em 1975 e 1995. O de 2008 será no dia 17 de fevereiro, em Nova Orleans.