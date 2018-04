Allen garante triunfo do Celtics sobre Bobcats

O ala-armador Ray Allen converteu três pontos no fim do tempo regulamentar e garantiu a vitória, fora de casa, neste sábado, do Boston Celtics sobre o Charlotte Bobcats por 96 a 95, em partida da temporada regular da NBA. Os destaques do Celtics (11-1) ficaram com Paul Pierce e Kevin Garnett, com 23 pontos cada. O Bobcats (6-7), que chegou a sua terceira derrota seguida, foi liderado pelo ala-armador Jason Richardson, com 25 pontos, enquanto o armador Raymond Felton converteu outros 18. O time de Boston conseguiu uma seqüência triunfal de oito vitórias consecutivas no início da temporada. Veio então um tropeço diante do Orlando Magic, mas depois foram alcançadas outros três triunfos seguidos. Este último resultado positivo permite que a equipe de Boston alcance uma campanha com 11 vitórias e apenas 1 derrota, com uma média de 91,7 pontos. Já o Orlando Magic, que é comandado por Stan Van Gundy, confirmou sua superioridade sobre o Miami Heat de Pat Riley, alcançando uma vitória de 120 a 99. O ala turco Hedo Turkoglu alcançou 27 pontos para liderar o Magic em sua segunda vitória consecutiva e uma campanha de 12 vitórias e 3 derrotas. Apenas um dia após o pivô Shaquille O'Neal alcançar seus melhores números na campanha para o Heat, desta vez seus 20 pontos foram insuficientes e ele não conseguiu ajudar a Miami a vencer. Por outro lado, o Houston Rockets derrotou o Denver Nuggets por 109 e 81 e conseguiu romper uma seqüência de seis derrotas consecutivas. Os destaques do time de Houston foram o ala-armador Tracy McGrady e o pivô chinês Yao Ming, que alcançaram, respectivamente, 35 e 22 pontos. Quem também jogou muito bem nesta rodada foi o ala-armador Michael Redd, que, com seus 27 pontos, liderou o Milwaukee Bucks para a sua quinta vitória consecutiva, um triunfo de 97 a 95 sobre o Dallas Mavericks. O armador Mo Williams colaborou com 19 pontos e o pivô australiano Andrew Bogut forneceu 16 pontos e 14 rebotes para que o Bucks rompesse uma seqüência de três derrotas consecutivas diante do Mavericks. Já o ala LeBron James alcançou um triple-double para conduzir o Cleveland Cavaliers a uma vitória de 111 a 108 sobre o Toronto Raptors, resultado com o qual completa uma campanha de 6 vitórias e 7 derrotas. James conseguiu o triple-double com 37 pontos, entre eles seis no último minuto da partida, 12 rebotes e 12 assistências, além de três bolas roubadas. Por outro lado, o ala sérvio Peja Stojakovic fez 22 pontos e David West marcou outros 18 para ajudar o New Orleans Hornets a bater o Los Angeles Clippers por 98 a 89. Quem também triunfou foi o Memphis Grizzlies, que não teve maiores problemas para derrotar o Washington Wizards por 124 a 118 e romper uma seqüência de duas derrotas consecutivas. Outro destaque individual da rodada foi o ala Josh Smith, que marcou 16 pontos para ajudar o Atlanta Hawks a bater o Minnesota Timberwolves por 94 a 87. Já o ala-armador Kelenna Azubuike garantiu, com uma cesta de três pontos no fim, a vitória do Golden State Warriors sobre o Philadelphia Sixers por 100 a 98. Encerrando, o pivô Eddy Curry alcançou 21 pontos e levou o New York Knicks a um triunfo de 85 a 78 sobre o Chicago Bulls. Atualizado às 14h25