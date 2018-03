Allen Iverson se entrega à polícia O astro do basquete norte-americano Allen Iverson se entregou à policia nesta terça-feira, uma semana depois de ser acusado de invasão de domicílio e de ter ameaçado duas pessoas com um revólver. O armador do Philadelphia 76ers está sendo acusado de invadir violentamente o apartamento do primo Shaun Bowman, na Filadélfia, na madrugada do dia 3 de julho, à procura de sua mulher, Tawanna. Segundo suspeitava Iverson, Shaun e Tawanna estavam tendo um romance. O armador - que segundo a acusação levada uma pistola na cintura, teria ameaçado um rapaz de 21 anos e uma garota de 17 que estavam na residência, forçando-os a revelar onde estavam Shaun e Tawanna. Eleito o melhor jogador da NBA na temporada 2000-2001, Iverson se apresentou em uma delegacia de polícia no centro da Filadélfia no início da madrugada, em um carro com os vidros escuros. O advogado Richard Sprague declarou que o jogador iria se declarar inocente em todas as acusações. A expectativa é a de que o atleta permaneça detido pelo menos até o final do dia.