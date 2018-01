Allen Iverson vai jogar na equipe de Nenê na NBA Allen Iverson vai trocar o Philadelphia Sixers pelo Denver Nuggets, onde será companheiro do brasileiro Nenê. Com 31 anos, ele é um dos melhores jogadores da NBA, a liga norte-americana de basquete: já foi eleito sete vezes para o Jogo das Estrelas e foi cestinha do campeonato em quatro temporadas. Iverson sempre jogou na equipe do Philadelphia, desde que entrou na NBA em 1996. Nesse período, quase foi campeão em 2001, quando os Sixers perderam a final para o Los Angeles Lakers. Mas nos últimos anos vinha enfrentando maus resultados. Nesta temporada, apesar de ser o segundo maior cestinha do campeonato - tem 31,2 pontos por jogo, atrás apenas de Carmelo Anthony, do Denver Nuggets, que tem 31,6 -, Iverson não conseguiu mais conduzir o Philadelphia às vitórias. O time venceu apenas cinco jogos e perdeu 18, numa das piores campanhas da NBA. Os maus resultados e os problemas de relacionamento fizeram Iverson ser afastado do time há cerca de duas semanas. Desde então, o Philadelphia Sixers tenta negociá-lo. E quem conseguiu levar o astro foi o Denver Nuggets. Para ficar com Iverson, a equipe de Denver quase cedeu o brasileiro Nenê. Mas o negócio foi fechado com as idas de Andre Miller e Joe Smith para o Philadelphia, que também ganhou as duas primeiras opções de escolha dos Nuggets no draft de 2007.