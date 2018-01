Alonso é destaque na vitória do Heat O pivô Alonzo Mourning foi o principal jogador na vitória do Miami Heat sobre o Chicago Bulls por 97 a 90 nesta madrugada de domingo. Ele marcou 12 pontos, sendo metade deles no último quarto da partida. Em Washington, Steve Francis conduziu os Rockets à vitória sobre os Wizards por 96 a 86. Na outra partida, o San Antonio Spurs foi derrotado pelos Bucks por 86 a 77 enquanto em Atlanta, os Hawks venceram os Nuggets por 99 a 88. Outro vencedor da rodada, os Clippers, conquistaram sua quarta vitória ao vencerem os Cavaliers por 104 a 97.