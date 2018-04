Americana, a uma vitória do título O time de Americana ficou muito próximo do título de campeão paulista feminino de basquete, ao derrotar, nesta quinta-feira à noite, em seu ginásio, o Santo André, por 87 a 76. Com este resultado, a equipe do técnico Paulo Bassul abre vantagem de 2 a 0 na melhor-de-cinco jogos e pode sagrar-se campeã nesta sexta-feira, quando volta a atuar em casa, a partir das 21 horas. O primeiro tempo foi bastante equilibrado. Americana foi melhor no primeiro quarto, mas Santo André conseguiu a recuperação no segundo. A primeira metade da disputa terminou com vantagem da equipe da pivô Karina por 42 a 39. No terceiro quarto, com uma atuação espetacular da armadora Helen, Americana abriu 15 pontos de vantagem: 66 a 51. Helen conseguiu quatro cestas de três pontos. A má atuação de Santo André pode ser explicada pela falta de aproveitamento nos lances de dois pontos: apenas 25% de acertos. No último quarto, a equipe da técnica Laís Elena veio determinada a diminuir a diferença e conseguiu. Com 3min25 para o fim do jogo, Santo André perdia por apenas dois pontos: 72 a 70. Mas o nervosismo prejudicou o time visitante, que nos dois minutos seguintes só conseguiu somar dois pontos e deixou a vantagem subir de novo para dez: 82 a 72.