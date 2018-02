Americana de olho na liderança A Unimed/Americana recebe o Santo André nesta sexta-feira, às 20h30, pela penúltima rodada do Nacional Feminino de Basquete. Se vencer, o time de Americana chegará aos 24 pontos e reassumirá a liderança da competição. Ourinhos agora é líder com 23 pontos, seguido de Americana com 22 e São Caetano com 21. Paulo Bassul, técnico de Americana, está preocupado com o rendimento do time nas últimas rodadas. "O grupo perdeu o foco e a força do jogo coletivo. Além disso, o ataque está abaixo do esperado", disse. Na outra partida da rodada do Nacional Feminino, a Universo/Juiz de Fora recebe a Santa Maria/São Caetano, às 19h.