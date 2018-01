Americana derrota Ourinhos por 80 a 59 Americana quebrou a invencibilidade do time de Janeth e Érika. O Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos perdeu nesta terça-feira, em Americana, a invencibilidade de 17 jogos no Campeonato Nacional Feminino de Basquete, na abertura do playoff que decide o título brasileiro de 2003/2004. A Unimed/Americana mandou no jogo desde o início, venceu três dos quatro quartos (24 x 18, 24 x 15, 16 x 8 e 16 x 18) para fechar a partida em 80 a 59. Janeth foi a cestinha, com 27 pontos para Ourinhos. Micaela fez 26 para Americana. O segundo confronto da série melhor-de-cinco será na sexta-feira, às 19 horas, no Ginásio Monstrinho, em Ourinhos, mesmo local da terceira partida, domingo, às 15h30. ?Até agora, foi a melhor partida de um time que está evoluindo. Mas o playoff é um novo campeonato, cada jogo tem uma história?, afirmou o técnico Paulo Bassul, de Americana. Silvinha, de Ourinhos, acha que a equipe precisa de tranqüilidade para superar a derrota. ?Até porque não há nada definido ainda.?