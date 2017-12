Americana diminui vantagem no playoff Graças às cestinhas de Lôre, Êga e Silvinha, Americana diminuiu nesta quarta-feira a vantagem de Ourinhos na série melhor-de-cinco do playoff final do Campeonato Paulista Feminino ao derrotar o adversário por 95 a 80. Com o resultado, o time de Ourinhos segue à frente na série com 2 a 1. As equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, às 21h.