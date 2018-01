Americana é campeã brasileira de basquete Americana conquistou nesta quinta-feira à noite o título brasileiro feminino de basquete. No quinto e decisivo jogo da série melhor-de-cinco do 6º Campeonato Nacional, a equipe foi até Ourinhos e ganhou por 83 a 74, fechando o confronto em 3 a 2. Ourinhos, o time de Janeth e de maior investimento da temporada, perdeu apenas três jogos em 22 disputados, justamente os da série melhor-de-cinco que definiu o título brasileiro. Para Americana, a conquista inédita serviu para homenagear a armadora Regininha, que morreu num acidente de automóvel e só pôde disputar uma partida deste campeonato. "Esse time foi humilde, treinou muito. E eu, assim como as meninas, só consigo lembrar de uma pessoa, que o time perdeu no início da temporada", disse o técnico Paulo Bassul, ao dedicar a conquista do título a Regininha. A série - As duas equipes fizeram um confronto muito equilibrado. Americana venceu os dois jogos que fez em casa: 80 a 59 e 86 a 84. Ourinhos também levou a melhor diante de sua torcida: 88 a 74 e 78 a 77. Mas, no quinto e decisivo jogo, em Ourinhos, Americana acabou vencendo, depois de muito equilíbrio. O time da casa abriu vantagem de quatro pontos no primeiro quarto. As visitantes deram o troco no segundo e colocaram mais quatro pontos em cima, indo para o intervalo com vantagem: 40 a 36. Na volta, para o terceiro quarto, foi a vez de Ourinhos virar e fechar a parcial por 24 a 17. O equilíbrio continuou dando o tom ao jogo e a 2 minutos do final, quando Americana estava com dois pontos de vantagem (74 a 72), a pivô Erika, de Ourinhos, foi eliminada com cinco faltas. Aí, o time da casa se desequilibrou. As visitantes aproveitaram e abriram cinco pontos de vantagem (77 a 72), a pouco mais de um minuto do final. Janeth ainda tentou uma virada para Ourinhos, mas acabou eliminada com 5 faltas. Aí, foi só esperar o cronômetro zerar para Americana começar a comemorar.